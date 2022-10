Stage DESSIN et PEINTURE pendant les vacances scolaires, avec Farzaneh Tafghodi Espaces culturels du Potager du Dauphin Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Stage DESSIN et PEINTURE pendant les vacances scolaires, avec Farzaneh Tafghodi
24 – 28 octobre
Espaces culturels du Potager du Dauphin

130€ pour les 5-10 ans ; 150 € à partir de 11 ans – matériels fournis

Pour stimuler et révéler l’imaginaire et l’expression des petits et des grands ! Espaces culturels du Potager du Dauphin 15, rue de Porto-Riche – 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France En créant par l’imaginaire ou le réel, les enfants se familiarisent avec les notions de figuration et d’abstraction.

Les plus grands s’inspireront de la nature pour croquer et dessiner avec différentes techniques : crayon, fusain, sanguine, plume…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-24T10:00:00+02:00

2022-10-28T16:30:00+02:00 copyright Farzaneh Tafghodi

Lieu Espaces culturels du Potager du Dauphin
Adresse 15, rue de Porto-Riche - 92190 Meudon Meudon-sur-Seine
Ville Meudon
Age minimum 5
Age maximum 99

