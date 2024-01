Espaces #2 restitution et finissage Maison de l’Architecture Occitanie Pyrénées Toulouse, jeudi 7 mars 2024.

Espaces #2 restitution et finissage La Maison de l’Architecture Occitanie Pyrénées propose une soirée de restitution et finissage de son programme « Architect·e·s (n. féminin pluriel) ». Jeudi 7 mars, 18h30 Maison de l’Architecture Occitanie Pyrénées

Depuis cet automne, l’espace de la Maison de l’Architecture Occitanie Pyrénées est consacré aux questions de genre dans les métiers de la construction et de la création. Et les questions sont nombreuses ! Où sont les femmes architectes, que font-elles après leurs études, pourquoi l’écart salarial entre les hommes et les femmes est-il si important, y a t-il une architecture féminine, à quoi ressemble une ville inclusive ? etc.

Dans cet Espace #2, des événements s’initient, un réseau se forme nous trouvons des réponses, mais surtout, nous posons de nouvelles questions. Ces échanges se tissent autour de la création d’une nappe brodée, d’exposés sur les femmes artistes et femmes architectes oubliées, de mise en commun de réponses et actions possibles face à des situations sexistes ou encore de lectures d’ouvrages en collectif.

Par effet de ricochets, les projets se répondent les uns aux autres, de nouvelles initiatives émergent au fil des rencontres et des discussions. Pour les rendre visibles et surtout se retrouver, rendez-vous à la Maison de l’Architecture Occitanie Pyrénées à l’occasion d’une soirée de restitution sous forme de finissage, le jeudi 7 mars, veille de grève féministe pour la journée internationale de lutte pour les droits des femmes.

