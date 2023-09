EKKOS – Festival MÀD 2023 Espace29 Bordeaux, 18 octobre 2023, Bordeaux.

EKKOS – Festival MÀD 2023 Mercredi 18 octobre, 19h30 Espace29

Dans le cadre du MÀD, festival des musiques de création de Bordeaux Métropole, du 12 au 18 octobre 2023.

◗◗◗ Ekkos – Silvana Gallinotti et Proxima Centauri

Exposition · concert · peinture live

Mercredi 18 octobre · 19h30 · Espace29, Bordeaux

L’artiste plasticienne Silvana Gallinotti et Proxima Centauri investissent un espace culturel pour une déambulation musicale et artistique, pour une expérience à la frontière entre performance, architecture et arts visuels. Plusieurs œuvres de la série Ekkos seront présentées et donneront lieu à une déambulation musicale et une peinture live.

◗ L’artiste : Silvana Gallinotti

Née en 1973 à Buenos Aires, Argentine, elle vit et travaille en France depuis 1999. Silvana Gallinotti est diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts de Buenos Aires. Le dessin s’impose au fil du temps comme moyen d’expression, telle une carcasse, une structure limpide. La femme est la thématique centrale de son travail. Le corps comme enveloppe de l’identité intangible et non comme une carapace, fruit du culte à l’apparence. L’image se décompose, dédouble, déforme, superpose, créant ainsi de superficies animées par des enveloppes charnelles. Elle a participé à des expositions collectives et individuelles notamment en Argentine et dans plusieurs villes de France. Son intérêt pour le travail interdisciplinaire aboutit à des collaborations avec d’autres plasticiens, musiciens et danseuse.

◗ Les interprètes

PROXIMA CENTAURI

Marie-Bernadette Charrier · saxophone

Hilomi Sakaguchi · piano

Sylvain Millepied · flûte

Benoit Poly · percussion

Christophe Havel · électronique

◗ Tarifs

7€ dont 2€ d’adhésion à l’Espace29.

Espace29 Espace29 bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Seurin Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://lefestivalmad.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T19:30:00+02:00 – 2023-10-18T21:00:00+02:00

2023-10-18T19:30:00+02:00 – 2023-10-18T21:00:00+02:00

peinture concert