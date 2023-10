Atelier réparation – Conférence débat ESPACE18 Sézanne Sézanne Catégories d’Évènement: Marne

Sézanne Atelier réparation – Conférence débat ESPACE18 Sézanne Sézanne, 21 octobre 2023, Sézanne. Atelier réparation – Conférence débat Samedi 21 octobre, 10h00 ESPACE18 Sézanne ESPACE18 Sézanne 18 rue Paul Doumer 51120 Sézanne Sézanne 51120 Marne Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T16:00:00+02:00

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T16:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Marne, Sézanne Autres Lieu ESPACE18 Sézanne Adresse 18 rue Paul Doumer 51120 Sézanne Ville Sézanne Departement Marne Lieu Ville ESPACE18 Sézanne Sézanne latitude longitude 48.722173;3.723298

ESPACE18 Sézanne Sézanne Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sezanne/