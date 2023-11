Ateliers bien-être Espace Yvette Kohler-Choquet, salle des Vignerons, 25 novembre 2023, .

Ateliers bien-être Samedi 25 novembre, 09h30 Espace Yvette Kohler-Choquet, salle des Vignerons Voir https://bibliotheque.chateauneufsurloire.fr/

Atelier d’initiation pour enfants et adultes. Animation olfactive ludique sur les huiles essentielles puis confection d’une huile de massage immunostimulante (adultes) et d’un baume à lèvres (enfants). Inscriptions obligatoires auprès de la bibliothèque

Espace Yvette Kohler-Choquet, salle des Vignerons Espace Yvette Kohler-Choquet, salle des Vignerons, place de la Liberté, Chateauneuf-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 58 69 37 »}, {« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.chateauneufsurloire.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@chateauneufsurloire.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T09:30:00+01:00 – 2023-11-25T11:00:00+01:00

2023-11-25T09:30:00+01:00 – 2023-11-25T11:00:00+01:00

FMACEN045V504KSP

Pixabay