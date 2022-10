LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS 3 Espace Yves Montand GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS 3 Espace Yves Montand, 26 avril 2023, GUYANCOURT. LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS 3 Mercredi 26 avril 2023, 10h00, 15h00 Espace Yves Montand HORS LES MURS – CONTE – DÈS 1 AN Attention, ça va swinguer dans les poussettes et décoiffer les doudous avec cette conteuse aux accents rock ! Espace Yves Montand 16 rue Neil Armstrong GUYANCOURT [{“link”: “mailto:cs.pontduroutoir@ville-guyancourt.fr”}, {“link”: “mailto:reservation.lafermedebelebat@ville-guyancourt.fr”}] À 10h et 11h, dès 1 an : Bébé King. Tout le monde l’attendait : Bébé King est arrivé ! Maman joue et chante pour que son bébé guitare trouve le sommeil. La maison est enchantée… surtout les petites créatures qui se cachent sous la cheminée ! À 15h, dès 5 ans : Fiasco pour les canailles. Chez les méchants, les temps sont durs. L’araignée s’est fait détrousser, le loup a les crocs et le fantôme a le blues. Accompagnée de sa guitare, Hélène raconte les déboires de ces méchants qui n’en mènent pas large, sur des airs rock, reggae et flamenco. Séance suivie d’un goûter. En partenariat avec la Maison du Conte (Chevilly-Larue) Au centre social du Pont du Routoir, Espace Yves Montand Réservations auprès du Centre social cs.pontduroutoir@ville-guyancourt.fr ou au 01 30 43 00 35 ou de La Ferme de Bel Ébat reservation.lafermedebelebat@ville-guyancourt.fr ou au 01 30 48 33 44 Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-26T10:00:00+02:00

2023-04-26T17:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Guyancourt Autres Lieu Espace Yves Montand Adresse 16 rue Neil Armstrong Ville GUYANCOURT lieuville Espace Yves Montand GUYANCOURT

Espace Yves Montand GUYANCOURT https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guyancourt/

LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS 3 Espace Yves Montand 2023-04-26 was last modified: by LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS 3 Espace Yves Montand Espace Yves Montand 26 avril 2023 Espace Yves Montand GUYANCOURT Guyancourt

GUYANCOURT