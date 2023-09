36ème Foire Expo Espace Yves du Manoir Aubigny-sur-Nère, 14 octobre 2023, Aubigny-sur-Nère.

Aubigny-sur-Nère,Cher

La 36ème foire expo d’Aubigny-sur-Nère se tiendra le week-end du 14 et 15 octobre à l’Espace Yves du Manoir..

2023-10-14 fin : 2023-10-15 . EUR.

Espace Yves du Manoir

Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire



The 36th Aubigny-sur-Nère trade fair will be held over the weekend of October 14 and 15 at the Espace Yves du Manoir.

La 36ª edición de la feria de Aubigny-sur-Nère se celebrará el fin de semana del 14 y 15 de octubre en el Espace Yves du Manoir.

Die 36. Expo-Messe von Aubigny-sur-Nère findet am Wochenende des 14. und 15. Oktober im Espace Yves du Manoir statt.

Mise à jour le 2023-09-23 par OT SAULDRE ET SOLOGNE