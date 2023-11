Théâtre – Les Pieds au Plancher Espace Yprésis Espace Yprésis Montaigu-Vendée, 18 novembre 2023, Montaigu-Vendée.

Théâtre – Les Pieds au Plancher Espace Yprésis 18 novembre – 3 décembre Espace Yprésis

1ère partie :

Fête place

Une comédie du coin des Pieds au Plancher.

Écrite et mise en scène par Florian MAZOUE.

14 juillet 1970, la place du village s’anime en ce jour férié. Nos pompiers préparent le bal, monsieur le maire doit inaugurer le nouveau monument. Toute la commune défile et se rencontre. Une journée mouvementée et pleine de vie.

2ème partie :

La salle de bain

Pièce d’Astrid Veillon.

Mise en scène par Olivier ORIEUX.

Quand les femmes se retrouvent dans une salle de bain, ce n’est pas forcément pour se refaire une beauté. Elles se racontent des histoires de bonnes femmes donc de mecs… Ce soir, c’est les quarante ans de Loulou, elle est en pleine crise existentielle. Il y a sa mère, Moumoune, qui ne pense qu’à la marier. Son amie d’enfance, Marie, qui veut divorcer. Ange vient de se faire larguer et pour finir, Coco, l’agace profondément… Elle est irrésistible !!! Tout ce petit monde semble s’être donné rendez-vous pour lui pourrir cette soirée !! Ce n’est pas facile !!!

Les représentations auront lieu à la salle Yprésis de Saint Hilaire de Loulay.

Samedi 18 novembre à 20h30

Dimanche 19 novembre à 14h30

Samedi 25 novembre à 20h30

Dimanche 26 novembre à 14h30

Vendredi 01 décembre à 20h30

Samedi 02 décembre à 20h30

Dimanche 03 décembre à 14h30

Les Pieds au Plancher reverseront une partie des recettes aux associations :

Les Zelles de Jo et Kocoon.

Tarifs : adulte 8€, enfants -18 ans 4€

Nous vous conseillons d’arriver en avance aux séances qui commencent à l’heure.

Les portes ouvrent 45 minutes avant les représentations.

Les réservations ne sont pas possibles.

Espace Yprésis Rond-point du Verger, Rue de Nantes – Saint-Hilaire-de-Loulay, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Saint-Hilaire-de-Loulay Vendée Pays de la Loire 02 51 48 92 92

ATL – LES PIEDS AU PLANCHER