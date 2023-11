Conseil d’agglomération de Terres de Montaigu – Novembre 2023 Espace Yprésis Montaigu-Vendée Catégories d’Évènement: Montaigu-Vendée

Vendée Conseil d’agglomération de Terres de Montaigu – Novembre 2023 Espace Yprésis Montaigu-Vendée, 13 novembre 2023, Montaigu-Vendée. Conseil d’agglomération de Terres de Montaigu – Novembre 2023 Lundi 13 novembre, 19h00 Espace Yprésis Séance publique Retrouvez l’ordre du jour du conseil sur le lien suivant :

https://www.terresdemontaigu.fr/ressource-documentaire/seance-du-conseil-dagglomeration-du-13-novembre-2023/ Espace Yprésis Rond-point du Verger, Rue de Nantes – Saint-Hilaire-de-Loulay, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Saint-Hilaire-de-Loulay Vendée Pays de la Loire 02 51 48 92 92 [{« link »: « https://www.terresdemontaigu.fr/ressource-documentaire/seance-du-conseil-dagglomeration-du-13-novembre-2023/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-13T19:00:00+01:00 – 2023-11-13T23:00:00+01:00

2023-11-13T19:00:00+01:00 – 2023-11-13T23:00:00+01:00 Terres de Montaigu Détails Catégories d’Évènement: Montaigu-Vendée, Vendée Autres Lieu Espace Yprésis Adresse Rond-point du Verger, Rue de Nantes - Saint-Hilaire-de-Loulay, 85600 Montaigu-Vendée Ville Montaigu-Vendée Departement Vendée Lieu Ville Espace Yprésis Montaigu-Vendée latitude longitude 47.007972;-1.337972

Espace Yprésis Montaigu-Vendée Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montaigu-vendee/