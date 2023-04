Spectacle de fin d’année « En lien – Toi & Moi » Espace Yprésis Montaigu-Vendée Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée

Spectacle de fin d’année « En lien – Toi & Moi » Espace Yprésis, 17 juin 2023, Montaigu-Vendée. Spectacle de fin d’année « En lien – Toi & Moi » 17 et 18 juin Espace Yprésis L’association Fan Danse présentera les 17 et 18 juin prochain son spectacle de fin d’année « En lien – Toi & Moi ». Travail d’une année, Stéphanie et ses 118 danseurs vous transporteront sur les relations qui composent une famille. L’évènement aura lieu à l’Espace Ypresis de Saint Hilaire de Loulay. « Notre vie est guidée par de multiples rencontres.

Puis, un jour, il y a LA rencontre, celle qui change de toutes les autres » Fan Danse est une association basée sur La Planche depuis 2012. Elle propose des cours d’éveil et initiation à la danse, de jazz, de hip hop ainsi que des cours de barre à terre et d’assouplissement.

A partir de 4ans. Cours enfants, ados et adultes.

De débutant à confirmé.

Espace Yprésis Rond-point du Verger, Rue de Nantes – Saint-Hilaire-de-Loulay, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Saint-Hilaire-de-Loulay Vendée Pays de la Loire 02 51 48 92 92

2023-06-17T20:00:00+02:00 – 2023-06-17T23:59:00+02:00

2023-06-18T15:00:00+02:00 – 2023-06-18T20:00:00+02:00 Fan Danse

