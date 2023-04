9ème FESTIVAL FAFARINA Espace Yprésis Montaigu-Vendée Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée

9ème FESTIVAL FAFARINA Espace Yprésis, 13 mai 2023, Montaigu-Vendée. 9ème FESTIVAL FAFARINA Samedi 13 mai, 20h00 Espace Yprésis Danse africaine avec les élèves de l’association KELA

avec les élèves de l’association KELA Concert ASSETOU DIABATE musique du Mali

musique du Mali Repas aux saveurs de L’Afrique de L’Ouest Espace Yprésis Rond-point du Verger, Rue de Nantes – Saint-Hilaire-de-Loulay, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Saint-Hilaire-de-Loulay Vendée Pays de la Loire 02 51 48 92 92 [{« type »: « email », « value »: « kela.asso@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

