10.00 € l’entrée

Après-midi dansant organisé par l’association Basket Club Loulaysien de Saint-Hilaire-de-Loulay, le dimanche 29 janvier 2023 Espace Yprésis Rond-point du Verger, Rue de Nantes – Saint-Hilaire-de-Loulay, 85600 Montaigu-Vendée Saint-Hilaire-de-Loulay Montaigu-Vendée Vendée Pays de la Loire

02 51 48 92 92 L’association Basket Club Loulaysien de Saint-Hilaire-de-Loulay, organise le dimanche 29 janvier 2023 à partir de 14h30 à la salle Yprésis de Saint-Hilaire-de-Loulay, un après-midi dansant avec orchestre ! L’entrée est à 10 €, avec consommations à volonté

