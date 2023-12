Concert : Endro, chorale éphémère et Mala Pata Espace Youenn Gwernig Scaër, 21 janvier 2024, Scaër.

Concert : Endro, chorale éphémère et Mala Pata Dimanche 21 janvier 2024, 16h00 Espace Youenn Gwernig 8€/10€/12€ – prévente : billetweb.fr

En première partie, Endro, le duo magique, harpe celtique et guitare, composé de Klervi Rouyer et de Neven Le Pennec qui propose ses propres compositions. Issus d’une culture musicale traditionnelle, ils puisent également leur inspiration aux quatre coins du monde. On y retrouve des rythmes funk, afro, ou même pop, jazz.

Deuxième partie, la Chorale éphémère. Une rencontre entre le duo Mala Pata et des membres des chorales de notre Cornouaille pour partager leurs recherches et univers musicaux emprunts de culture sud-américaine. Un moment de musique populaire.

Puis, troisième partie, la Mala Pata, un duo qui associe les voix, le cuatro, les maracas, la flûte traversière et la basse électrique aux textures électro. Les musique vénézuélienne et colombienne côtoient une matière pop électro, dansante et actuelle. Le duo offre au public un univers personnel avec des paroles tantôt en espagnol, tantôt en français.

Espace Youenn Gwernig rue Louis Pasteur, Scaër Scaër 29390 Finistère Bretagne