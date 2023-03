Théâtre – La Galette des Reines Espace Youenn Gwernig Scaër Catégories d’Évènement: Finistère

Théâtre – La Galette des Reines Espace Youenn Gwernig, 19 mars 2023, Scaër. Théâtre – La Galette des Reines Dimanche 19 mars, 16h00 Espace Youenn Gwernig Tarifs : 8€/10€/12€ À l’origine du spectacle, des témoignages : ceux de Viviane, Juliette, Melissa et Soraya. Quatre femmes d’âges et de conditions sociales différents, avec des parcours de vie atypiques. Elles ne suivent pas toujours les codes du politiquement correct et sont, souvent, considérées à la marge. Leurs paroles sont des témoignages de liberté d’agir et de penser avec les moyens du bord pour répondre aux besoins et se satisfaire des plaisirs de la vie. La Galette des Reines n’est pas une apologie du délit mais bien celle de la désobéissance. Une rébellion à petite échelle face à la norme et face à la loi. Ces femmes cultivent un goût pour l’art de la débrouille avec un humour qui évite toute tentation de jugement moral. À l’heure du goûter, se joue un dialogue au micro entre les deux comédiennes, à tour de rôle journaliste et interviewée. Un fil se tend, alors, entre la réalité et la fiction pour une plongée poétique insolite-insolente. Compagnie KF association – Camille Kerdellant et Rozenn Fournier Espace Youenn Gwernig rue Louis Pasteur, Scaër Scaër 29390 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/la-galette-des-reines »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

