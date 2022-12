Concert en hommage à Brigitte Fontaine Espace Youenn Gwernig Scaër Catégories d’évènement: Finistère

Concert en hommage à Brigitte Fontaine Espace Youenn Gwernig, 22 janvier 2023, Scaër. Concert en hommage à Brigitte Fontaine Dimanche 22 janvier 2023, 16h00 Espace Youenn Gwernig

Tarifs : sur place 12 €, prévente 10 €, tarif réduit 8 €

Pauline Willerval (violoncelle et gadouka) et Jack Titley (banjo) ont créé un spectacle en français inspiré de Brigitte Fontaine. Espace Youenn Gwernig rue Louis Pasteur, Scaër Scaër 29390 Finistère Bretagne Pauline Willerval (violoncelle et gadouka) et Jack Titley (banjo) ont créé un spectacle en français inspiré de Brigitte Fontaine. Le duo propose un concert unique et pluriel, à l’image de Brigitte Fontaine.

Organisé par la MJC La Marelle.

