Seine-Maritime Festival Rock’N’Aubette Espace Yannick Boitrelle Saint-Léger-du-Bourg-Denis, 20 octobre 2023, Saint-Léger-du-Bourg-Denis. Festival Rock’N’Aubette 20 et 21 octobre Espace Yannick Boitrelle Entrée : 7€ Passionnés, amateurs, à vos agendas ! Les 20 et 21 octobre 2023 à 20h30, l’espace Yannick Boitrelle à Saint-Léger-du-Bourg-Denis résonnera aux rythmes du rock pour sa 10ème édition ! Ne manquez pas l’évènement !

Information auprès du service culturel municipal : 02 35 08 04 24 – isabelle.poirree@ville-stleger76.fr Espace Yannick Boitrelle 123 Route de Lyons, Saint-Léger-du-Bourg-Denis Saint-Léger-du-Bourg-Denis 76160 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 08 04 24 »}, {« type »: « email », « value »: « isabelle.poirree@ville-stleger76.fr »}] [{« link »: « mailto:isabelle.poirree@ville-stleger76.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Saint-Léger-du-Bourg-Denis, Seine-Maritime Autres Lieu Espace Yannick Boitrelle Adresse 123 Route de Lyons, Saint-Léger-du-Bourg-Denis Ville Saint-Léger-du-Bourg-Denis

