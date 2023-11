7ÈME MARCHÉ DE NOËL BIO – BIOCOOP Espace Wunsiedel Mende, 10 décembre 2023, Mende.

Nous vous convions à notre marché de Noël bio !

Venez à la rencontre de nos producteurs bio et locaux et découvrir l’artisanat équitable.

7ème édition enrichie avec + de 45 exposants, de la musique, des spectacles et des animations.

Comme l’année d….

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. EUR.

Espace Wunsiedel Ramilles

Mende 48000 Lozère Occitanie



We invite you to our organic Christmas market!

Come and meet our local organic producers and discover fair-trade crafts.

7th edition with over 45 exhibitors, music, shows and entertainment.

Like last year…

Le invitamos a nuestro mercado navideño ecológico

Ven a conocer a nuestros productores ecológicos y locales y descubre la artesanía de comercio justo.

la 7ª edición se ha enriquecido con más de 45 expositores, música, espectáculos y entretenimiento.

Como el año pasado, estamos…

Wir laden Sie zu unserem Bio-Weihnachtsmarkt ein!

Lernen Sie unsere biologischen und lokalen Produzenten kennen und entdecken Sie fair gehandeltes Kunsthandwerk.

7. Ausgabe bereichert mit +45 Ausstellern, Musik, Shows und Animationen.

Wie im vergangenen Jahr…

