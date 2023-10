EXPOSITION DE PEINTURE SUR SOIE ET OUVRAGES DE COUTURE Espace Wiselstein Freyming-Merlebach, 12 novembre 2023, Freyming-Merlebach.

Freyming-Merlebach,Moselle

Les sections peinture sur soie et couture du CCL Hochwald vous invitent à leur exposition. Vous y découvrirez de véritables œuvres d’art et trésors d’artisanat, fruit du savoir-faire local. Café-gâteaux toute la journée.. Tout public

Dimanche 2023-11-12 10:00:00 fin : 2023-11-12 18:00:00. 0 EUR.

Espace Wiselstein rue du Rocher

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est



The CCL Hochwald silk painting and sewing sections invite you to their exhibition. You’ll discover genuine works of art and craft treasures, the fruit of local know-how. Coffee and cakes all day.

Las secciones de pintura sobre seda y costura del CCL Hochwald le invitan a su exposición. Descubrirá auténticas obras de arte y tesoros artesanales, fruto del saber hacer local. Café y pasteles todo el día.

Die Sektionen Seidenmalerei und Nähen des CCL Hochwald laden Sie zu ihrer Ausstellung ein. Sie werden dort wahre Kunstwerke und handwerkliche Schätze entdecken, die das Ergebnis des lokalen Know-hows sind. Den ganzen Tag über gibt es Kaffee und Kuchen.

Mise à jour le 2023-10-04 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH