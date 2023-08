Duo Erledanz & Les Quetschekaschde Espace Wiselstein | Freyming Merlebach Freyming-Merlebach, 24 septembre 2023, Freyming-Merlebach.

Duo Erledanz & Les Quetschekaschde Dimanche 24 septembre, 14h00 Espace Wiselstein | Freyming Merlebach Entrée au Chapeau

Groupe invité Erledanz

Ils nous viennent d’Allemagne et font vivre la musique traditionnelle de la région frontalière entre la Sarre et la Lorraine et des régions de France et d’ailleurs. Joie de vivre, nostalgie amoureuse, tristesse des adieux, événements inquiétants, détresse et bonheur – tous trouvent un écho dans les mots et les mélodies au son de la flute de Henrike accompagne par la guitare de Klaus

http://deutschfolk.de/index_f.html

Espace Wiselstein | Freyming Merlebach 8 Rue de Champagne, 57800 freyming-Merlebach Freyming-Merlebach 57800 Cité Reumaux Moselle Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T14:00:00+02:00 – 2023-09-24T18:00:00+02:00

