Visite libre de l’Espace vivant de la Bonneterie Espace Vivant de la Bonneterie Romilly-sur-Seine Catégories d’évènement: Aube

Romilly-sur-Seine

Visite libre de l’Espace vivant de la Bonneterie Espace Vivant de la Bonneterie, 13 mai 2023, Romilly-sur-Seine. Visite libre de l’Espace vivant de la Bonneterie Samedi 13 mai, 20h00 Espace Vivant de la Bonneterie Danses rétro

La découverte de chaque espace tricotage, bobinage, caoutchouc Espace Vivant de la Bonneterie 2 rue Robert Galley, 10100 Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est 0325247990 https://www.romillypatrimoine.com http://www.faebook.com/espacevivantdelabonneterie Recueil, préservation et mise en fonctionnement du patrimoine bonnetier de la région par l’Association Romilly Patrimoine parking, accès handicapés Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00 Association Romilly Patrimoine©

Détails Catégories d’évènement: Aube, Romilly-sur-Seine Autres Lieu Espace Vivant de la Bonneterie Adresse 2 rue Robert Galley, 10100 Romilly-sur-Seine Ville Romilly-sur-Seine Departement Aube Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Espace Vivant de la Bonneterie Romilly-sur-Seine

Espace Vivant de la Bonneterie Romilly-sur-Seine Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romilly-sur-seine/

Visite libre de l’Espace vivant de la Bonneterie Espace Vivant de la Bonneterie 2023-05-13 was last modified: by Visite libre de l’Espace vivant de la Bonneterie Espace Vivant de la Bonneterie Espace Vivant de la Bonneterie 13 mai 2023 Espace Vivant de la Bonneterie Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine

Romilly-sur-Seine Aube