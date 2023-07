Découvrez l’Olympisme aubois Espace vivant de la Bonneterie Maizières-la-Grande-Paroisse, 17 septembre 2023, Maizières-la-Grande-Paroisse.

Découvrez l’Olympisme aubois Dimanche 17 septembre, 14h30 Espace vivant de la Bonneterie

Apprenez-en davantage sur les athlètes aubois aux JO d’hier à aujourd’hui, grâce à cette exposition !

Vous pourrez, par ailleurs, assister lors de cette journée à une démonstration de fabrication de chaussettes et de bougies.

Espace vivant de la Bonneterie 2 rue Robert Galley – Zone Aéromia, 10100 Romilly-sur-Seine Maizières-la-Grande-Paroisse 10510 Aube Grand Est 06 70 66 64 02 https://www.romillypatrimoine.com/ Depuis 2000-2001, l’Association Romilly Patrimoine s’est fixé comme objectif de préserver le patrimoine romillon en récupérant les matériels, objets… liés à l’histoire de Romilly-sur-Seine et des alentours. Une fois nettoyés et remis en état de fonctionnement, les matériels constituent le coeur de « l’Espace vivant de la Bonneterie » conçu et scénarisé par l’association. Parking gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Association Romilly Patrimoine