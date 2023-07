Assistez à la création de bougies Espace vivant de la Bonneterie Maizières-la-Grande-Paroisse, 17 septembre 2023, Maizières-la-Grande-Paroisse.

Assistez à la création de bougies Dimanche 17 septembre, 14h00 Espace vivant de la Bonneterie

Découvrez comment les bougies sont fabriquées au cours d’un atelier démonstratif.

Vous pourrez, au cours de cette journée assister à la fabrication de chaussettes et découvrir une exposition sur l’Olympisme aubois.

Espace vivant de la Bonneterie 2 rue Robert Galley – Zone Aéromia, 10100 Romilly-sur-Seine Maizières-la-Grande-Paroisse 10510 Aube Grand Est 06 70 66 64 02 https://www.romillypatrimoine.com/ Depuis 2000-2001, l’Association Romilly Patrimoine s’est fixé comme objectif de préserver le patrimoine romillon en récupérant les matériels, objets… liés à l’histoire de Romilly-sur-Seine et des alentours. Une fois nettoyés et remis en état de fonctionnement, les matériels constituent le coeur de « l’Espace vivant de la Bonneterie » conçu et scénarisé par l’association. Parking gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Association Romilly Patrimoine