Marché de Noël Espace Vire-Vent Dournazac, 2 décembre 2023, Dournazac.

Dournazac,Haute-Vienne

Organisé par le comité des fêtes de Dournazac.

Associations, producteurs et artisans locaux seront heureux de vous accueillir.

Présence du père-noël à 16h. Animations pour enfants..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. EUR.

Espace Vire-Vent rue Raoul Monribot

Dournazac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Organized by the Comité des fêtes de Dournazac.

Associations, local producers and craftsmen will be delighted to welcome you.

Santa Claus at 4pm. Entertainment for children.

Organizado por el Comité de Fiestas de Dournazac.

Las asociaciones, productores y artesanos locales estarán encantados de recibirle.

Papá Noel estará presente a las 16 h. Animación infantil.

Organisiert vom Festkomitee von Dournazac.

Vereine, lokale Produzenten und Handwerker freuen sich auf Ihren Besuch.

Anwesenheit des Weihnachtsmanns um 16 Uhr. Animationen für Kinder.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus