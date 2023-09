Découverte de l’architecture du quartier des Rêpes à Vesoul – Balade commentée Espace Villon Vesoul, 14 octobre 2023, Vesoul.

Cette balade commentée vous fera (re)découvrir le quartier des Rêpes, d’un point de vue architectural et urbain. Munis d’une carte, vous serez amenés à vous interroger sur l’image et les limites du quartier ainsi que sur ses aménagements urbains et sa qualité architecturale.

Départ à 10h de l’Espace Villon à Vesoul. Durée environ 1h45.

Inscription conseillée auprès du CAUE 70 par téléphone au 03 84 96 97 77 ou par mail à contact@caue70.fr

Avant ou après votre visite, venez découvrir l’exposition « Les Lycéens rêvent le Montmarin de demain », qui vous fera voir le résultat de leurs réflexions utopiques sur le devenir du cours Montaigne, après la démolition d’une des tours du quartier.

Espace Villon 1 cours François Villon 70000 Vesoul Vesoul 70000 Les Rêpes Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

CAUE 70