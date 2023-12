Concert – Les Colombelles Espace Villars Moulins, 10 décembre 2023 15:30, Moulins.

Moulins,Allier

Concert vocal avec Les Colombelles, le groupe vocal Voix de Toulon-sur-Allier. La première partie sera dédiée aux chansons françaises, spécialement celles de Georges Brassens..

2023-12-10 15:30:00 fin : 2023-12-10 . EUR.

Espace Villars

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Vocal concert with Les Colombelles, the vocal group from Toulon-sur-Allier. The first part will be dedicated to French songs, especially those by Georges Brassens.

Concierto vocal con Les Colombelles, el grupo vocal de Toulon-sur-Allier. La primera parte estará dedicada a canciones francesas, especialmente de Georges Brassens.

Vokalkonzert mit Les Colombelles, der Vokalgruppe Voix aus Toulon-sur-Allier. Der erste Teil wird den französischen Chansons gewidmet sein, speziell denen von Georges Brassens.

Mise à jour le 2023-12-04 par Office du tourisme de Moulins & sa région