51ème Salon Antiquités Brocante Espace Villars Moulins, 25 novembre 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Le 51ème salon Antiquités-Brocante, rendez-vous incontournable pour les chineurs et passionnés de beaux objets et de déco, réunira plus de 20 exposants venant de la France entière.

L’entrée est payante. Possibilité de se restaurer sur place..

2023-11-25 09:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

Espace Villars Route de Montilly

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The 51st Antiquités-Brocante, a not-to-be-missed event for bargain hunters and lovers of fine objects and home decor, will feature over 20 exhibitors from all over France.

Admission is not free. Catering available on site.

La 51ª edición del salón Antiquités-Brocante, cita ineludible para los cazadores de gangas y los amantes de los objetos bellos y decorativos, reunirá a más de 20 expositores procedentes de toda Francia.

La entrada no es gratuita. Servicio de restauración in situ.

Die 51. Messe Antiquités-Brocante, ein unumgängliches Treffen für Schnäppchenjäger und Liebhaber schöner Gegenstände und Dekoartikel, vereint mehr als 20 Aussteller aus ganz Frankreich.

Der Eintritt ist kostenpflichtig. Es besteht die Möglichkeit, sich vor Ort zu verpflegen.

Mise à jour le 2023-11-20 par Office du tourisme de Moulins & sa région