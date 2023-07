Salon des créateurs 2023 Espace Villars Moulins, 16 septembre 2023, Moulins.

Moulins,Allier

L’AVF de Moulins propose la deuxième édition du Salon des créateurs autour de l’Art du fil et de la broderie..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Espace Villars Route de Montilly

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The AVF de Moulins organizes the second edition of the Salon des Créateurs around the art of thread and embroidery.

La AVF de Moulins organiza la segunda edición del Salon des Créateurs, una exposición sobre el arte del hilo y el bordado.

Die AVF von Moulins bietet die zweite Ausgabe des Salon des créateurs rund um die Kunst des Fadens und der Stickerei an.

Mise à jour le 2023-07-13 par Office du tourisme de Moulins & sa région