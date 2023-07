Salon annuel » Autour de l’art du fil et de la broderie » Espace Villars Moulins, 16 septembre 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Avec 36 créateurs talentueux, dont deux « Meilleurs Ouvriers de France », explorez un monde d’artisanat d’exception. Laissez-vous tenter par une délicieuse restauration sur place et profitez d’une immersion totale dans l’univers créatif..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 19:00:00. .

Espace Villars Route de Montilly

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



With 36 talented designers, including two « Meilleurs Ouvriers de France », explore a world of exceptional craftsmanship. Indulge in delicious on-site catering and enjoy total immersion in the creative world.

Con 36 diseñadores de talento, entre ellos dos « Meilleurs Ouvriers de France », explore un mundo de artesanía excepcional. Deléitese con un delicioso catering in situ y disfrute de una inmersión total en el mundo creativo.

Mit 36 talentierten Designern, darunter zwei « Meilleurs Ouvriers de France » (Beste Handwerker Frankreichs), erkunden Sie eine Welt des außergewöhnlichen Kunsthandwerks. Lassen Sie sich von köstlichen Speisen und Getränken vor Ort verwöhnen und genießen Sie das völlige Eintauchen in die Welt der Kreativen.

Mise à jour le 2023-07-04 par Office du tourisme de Moulins & sa région