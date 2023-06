AMOR AMAR – COLLECTIF MOM Espace villa Réal Mende, 7 juillet 2023, Mende.

Mende,Lozère

A partir d’écrits, de coupures de journaux ou encore de photos, nous nous inspirons de la vie des intrépides Pezon, dompteurs d’animaux lozériens, et des saltimbanques Ahmed et Marie-Gabrielle Amar (née Bonnefous), qui sont partis

de Rim….

Espace villa Réal

Mende 48000 Lozère Occitanie



Based on writings, newspaper clippings and photos, we draw inspiration from the lives of the intrepid Pezon animal trainers from Lozère, and the acrobats Ahmed and Marie-Gabrielle Amar (née Bonnefous), who set off from Rimouski in the south of France

from Rim…

A partir de escritos, recortes de periódicos y fotos, nos hemos inspirado en la vida de los intrépidos Pezons, domadores de animales de Lozère, y de los acróbatas Ahmed y Marie-Gabrielle Amar (de soltera Bonnefous), que partieron de

de Rim…

Anhand von Schriften, Zeitungsausschnitten und Fotos lassen wir uns vom Leben der unerschrockenen Pezon, Tierbändiger aus Lozère, und der Gaukler Ahmed und Marie-Gabrielle Amar (geborene Bonnefous) inspirieren, die von

aus Rim.

