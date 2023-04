Grande Braderie Secours Catholique Espace Victor Hugo saint-jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

Grande Braderie Secours Catholique Espace Victor Hugo, 21 mai 2023, saint-jean. Grande Braderie Secours Catholique Dimanche 21 mai, 09h00 Espace Victor Hugo Les travaux se poursuivent pour la boutique solidaire à l’espace Victor Hugo. Dans l’attente de l’ouverture officielle une grande braderie aura lieu dans le parc de l’espace Victor Hugo le DIMANCHE 21 MAI de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Nous vous attendons nombreux car le bénéfice de cette journée servira à la confection des colis alimentaires et des aides financières lors de nos permanences du mardi matin dans la salle paroissiale, au 1er étage, derrière l’Eglise de Saint Jean Boulevard des Pensées. Espace Victor Hugo 4 chemin du bois de Saget, saint-jean saint-jean [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 88 62 86 »}, {« type »: « email », « value »: « sc.saintjean31@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

