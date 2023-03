R’ENDO : tous mobilisés contre l’endométriose ! ESPACE VICTOR HUGO Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

R’ENDO : tous mobilisés contre l’endométriose ! ESPACE VICTOR HUGO, 25 mars 2023, Lisieux. R’ENDO : tous mobilisés contre l’endométriose ! Samedi 25 mars, 14h30 ESPACE VICTOR HUGO 3€ la randonnée – Gratuit pour le reste Le 25 mars, la Ville de Lisieux organise la première édition de « R’Endo », un événement de mobilisation contre l’endométriose !

Une randonnée de 8km, au départ de l’Espace Victor Hugo à 14h30, le tarif de participation est de 3€.

Des stands d’échange et de conseil seront présents, jusqu’à 18h. Et ne manquez pas le concert du trio féminin « Caractères » à 17h ! Un événement au profit d’EndoFrance, avec le soutien de l’association Retraite Active. Pour soutenir la recherche, vous pouvez faire un don : https://www.gandee.com/participate/1267 ESPACE VICTOR HUGO Place Boudin Desvergées Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« link »: « https://www.gandee.com/participate/1267 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T14:30:00+01:00 – 2023-03-25T18:00:00+01:00

2023-03-25T14:30:00+01:00 – 2023-03-25T18:00:00+01:00

