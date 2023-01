Conférence de Roselyne Fouques, Historienne, pour les Amis des Musées de Lisieux-Normandie ESPACE VICTOR HUGO Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Lisieux

Conférence de Roselyne Fouques, Historienne, pour les Amis des Musées de Lisieux-Normandie ESPACE VICTOR HUGO, 31 janvier 2023, Lisieux. Conférence de Roselyne Fouques, Historienne, pour les Amis des Musées de Lisieux-Normandie Mardi 31 janvier, 14h30 ESPACE VICTOR HUGO

Tarif 8e, 6€ pour les adhérents à l’association desAmis des Musées de Lisieux-Normandie

L’église de Norrey-en-Auge. Les apports récents de la recherche (d’archéologie du bâti et historique) ESPACE VICTOR HUGO LISIEUX Lisieux 14100 Calvados Normandie L’église, dont la construction a débuté au XIème siècle,cache sous son extérieur anodin une nef rescapée des premiers essais de l’architecture religieuse en Normandie et des peintures murales du XIIème siècle (source Wikipédia)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-31T14:30:00+01:00

2023-01-31T16:30:00+01:00 Eglise de Norrey-en-Auge Portail à triple ressaut (photo Wikipédia)

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu ESPACE VICTOR HUGO Adresse LISIEUX Ville Lisieux lieuville ESPACE VICTOR HUGO Lisieux Departement Calvados

ESPACE VICTOR HUGO Lisieux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisieux/

Conférence de Roselyne Fouques, Historienne, pour les Amis des Musées de Lisieux-Normandie ESPACE VICTOR HUGO 2023-01-31 was last modified: by Conférence de Roselyne Fouques, Historienne, pour les Amis des Musées de Lisieux-Normandie ESPACE VICTOR HUGO ESPACE VICTOR HUGO 31 janvier 2023 ESPACE VICTOR HUGO Lisieux Lisieux

Lisieux Calvados