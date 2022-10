Lisieux en Bulles ESPACE VICTOR HUGO, 21 octobre 2022, Lisieux.

Lisieux en Bulles 21 et 22 octobre ESPACE VICTOR HUGO

Gratuit

Le festival de BD de Lisieux revient pour sa deuxième édition !

ESPACE VICTOR HUGO Place Boudin Desvergées Lisieux 14100 Calvados Normandie

Lisieux en Bulles, le salon de BD de Lisieux, revient pour sa deuxième édition !

Les 21 et 22 octobre, le dessin sera à l’honneur à travers diverses animations : concert dessiné, dédicaces et rencontre avec 13 auteurs et 4 maisons d’édition, coin lecture et ateliers pour enfants, fresque et peinture en direct, exposition interactive, et bien d’autres.

Découvrez le programme ici : https://bit.ly/3edIb0z

Un grand bravo à Singeon, un des auteurs à rencontrer sur l’événement, qui a prêté son pinceau pour réaliser l’affiche de cette édition 2022.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-21T19:00:00+02:00

2022-10-22T18:00:00+02:00

Ville de Lisieux / Illustration de Singeon