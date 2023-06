Les jeudis de l’été : Mondeville Plage Espace Vert Lettelier Mondeville, 17 août 2023, Mondeville.

Mondeville,Calvados

Dans le cadre de ses « jeudis de l’été », la Ville de Mondeville propose une journée animée façon plage en ville !

Au programme :bibliothèque de rue, jeux de raquette, tournoi de Mölkky, de palet vendéen et de palet breton, volley-ball loisirs, frisbee et vente de glaces pour les gourmands..

2023-08-17 à 15:00:00 ; fin : 2023-08-17 19:00:00. .

Espace Vert Lettelier Rue Ambroise Croizat

Mondeville 14120 Calvados Normandie



As part of its « Thursdays of Summer » program, the town of Mondeville is offering a lively day at the beach!

On the program : street library, racket games, Mölkky, Vendean shuffleboard and Breton shuffleboard tournaments, leisure volleyball, frisbee and ice cream sales for the greedy.

En el marco de sus « Jueves de verano », la ciudad de Mondeville propone una animada jornada de playa

En el programa: biblioteca callejera, juegos de raqueta, torneos de Mölkky, tejo vandeano y tejo bretón, voleibol de ocio, frisbee y venta de helados para los más golosos.

Im Rahmen der « Donnerstage des Sommers » bietet die Stadt Mondeville einen belebten Tag im Stil eines Stadtstrandes an!

Auf dem Programm stehen: Straßenbibliothek, Racketspiele, Mölkky-, Vendée- und Bretonen-Pallet-Turnier, Freizeitvolleyball, Frisbee und Eisverkauf für die Leckermäuler.

Mise à jour le 2023-05-31 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité