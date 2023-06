Fête de la Musique 2023 à Mondeville Espace vert Farré Mondeville, 21 juin 2023, Mondeville.

Mondeville,Calvados

De nombreux artistes et groupes de musique se produiront en concert à Mondeville pour l’occasion pour mettre à l’honneur la musique dans tous ses genres et styles comme le rock, la pop, le gospel ou encore la fanfare lors de concerts gratuits.

Au programme : Conservatoire du SIVOM, les Diables bleus, Les Castafiores, Am’Gospel, Capuche, Rollin’ Zepellin, Composite, 2Desire.

Rdv à partir de 16h au centre-ville. Possibilité de pique-niquer sur le site, apportez vos couverts..

2023-06-21 à 16:00:00 ; fin : 2023-06-21 23:00:00. .

Espace vert Farré Rue Ambroise Croizat

Mondeville 14120 Calvados Normandie



Numerous artists and music groups will be performing in Mondeville for the occasion to celebrate music in all its genres and styles, from rock and pop to gospel and brass bands, at free concerts.

On the program: SIVOM Conservatory, Les Diables bleus, Les Castafiores, Am?Gospel, Capuche, Rollin? Zepellin, Composite, 2Desire.

Meeting point from 4pm downtown. Picnic on site, bring your own cutlery.

Numerosos artistas y grupos musicales se dan cita en Mondeville para celebrar la música en todos sus géneros y estilos, desde el rock y el pop hasta el gospel y las bandas de música, en conciertos gratuitos.

En el programa: SIVOM Conservatoire, Les Diables bleus, Les Castafiores, Am?Gospel, Capuche, Rollin? Zepellin, Composite, 2Desire.

Punto de encuentro a partir de las 16:00 h en el centro de la ciudad. Picnic disponible in situ, traer cubiertos.

Zahlreiche Künstler und Musikgruppen werden aus diesem Anlass in Mondeville ein Konzert geben, um die Musik in all ihren Genres und Stilen wie Rock, Pop, Gospel oder auch Fanfaren bei kostenlosen Konzerten zu ehren.

Auf dem Programm stehen: Konservatorium des SIVOM, Les Diables bleus, Les Castafiores, Am?Gospel, Capuche, Rollin? Zepellin, Composite, 2Desire.

Treffpunkt ab 16 Uhr im Stadtzentrum. Picknickmöglichkeit vor Ort, bitte bringen Sie Ihr eigenes Besteck mit.

