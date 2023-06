La nuit des glingoss espace vert de la salle polyvalente de la Boissière de Montaigu La Boissière-de-Montaigu La Boissière-de-Montaigu Catégories d’Évènement: La Boissière-de-Montaigu

Vendée La nuit des glingoss espace vert de la salle polyvalente de la Boissière de Montaigu La Boissière-de-Montaigu, 21 octobre 2023, La Boissière-de-Montaigu. La nuit des glingoss Samedi 21 octobre, 19h00 espace vert de la salle polyvalente de la Boissière de Montaigu 12€ repas inclus Le comité de fêtes de la Boissière de Montaigu organise la soirée « La nuit des Glingoss » animée par un DJ, le samedi 21 Octobre 2023 à 19h à la salle polyvalente de la commune

Réservé aux + de 18 ans

TARIFS 12€ Repas inclus

