Projection plein air : Le Pharaon, le sauvage et la princesse I Hors les murs : Cinés d'été du Val d'Oise

Vendredi 15 septembre, 20h00
Espace vert de la salle des fêtes I Baillet-en-France

Entrée libre

Séance proposée dans le cadre de Ciné d'été Carnelle !

Restitution des ateliers scolaires « Cinéma » et petite restauration sucrée en avant séance, à partir de 20h.

Repli en cas de météo défavorable : salle des fêtes

Des transats seront installés, amenez vos assises, plaids et vêtements chauds !

20h30 : Projection du film « Le pharaon, le sauvage et la princesse » de Michel Ocelot (1h23, à partir de 6 ans)

Synopsis : 3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte antique, une légende médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans un palais turc… Laissez-vous emporter par des rêves peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d'amoureux astucieux, de princes et de princesses n'en faisant qu'à leur tête, dans une explosion de couleur !

2023-09-15T20:00:00+02:00 – 2023-09-15T22:00:00+02:00

