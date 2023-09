5ème Festival Si’Trouille Espace Ventadour Égletons, 28 octobre 2023, Égletons.

Égletons,Corrèze

Le festival « Si’Trouille » vous propose un week-end 100% ludique.

Venez jouer aux meilleurs jeux : sorcières, zombies, vampires, créatures,…mais pas que ! à vous de choisir ! Des animateurs seront là pour vous accompagner. Seul ou en groupe, petits ou grands, vous trouverez toujours des partenaires de jeu si vous le désirez.

– Jeux de société : jeux de cartes, jeux de plateaux, jeux d’adresse, de 3 à 99 ans.

– Initiation aux Jeux de rôles

– Jeux géants

– Quidditch

– Animations par la Librairie Ventadorn et la boutique Guyajeux – Stand vente de jeux

– Fil rouge, énigmes et d’autres surprises !

Renseignements : 05 55 93 99 92..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 19:00:00. .

Espace Ventadour rue Henri Dignac

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The « Si’Trouille » festival offers you a 100% playful weekend

Come and play the best games: witches, zombies, vampires, creatures,… but not only! Animators will be there to accompany you. Alone or in groups, young or old, you will always find game partners if you wish

– Board games: card games, board games, games of skill, from 3 to 99 years old.

– Initiation to role playing games

– Giant games

– Quidditch

– Animations by the Ventadorn Bookstore and the Guyajeux store – Games sales stand

– Red thread, riddles and other surprises!

Information : 05 55 93 99 92.

El festival « Si?Trouille » le ofrece un fin de semana 100% divertido.

Ven a jugar a los mejores juegos: brujas, zombis, vampiros, criaturas… ¡pero no sólo! ¡La elección es tuya! Nuestros animadores estarán a tu disposición para ayudarte. Ya estés solo o en grupo, seas joven o mayor, siempre encontrarás un compañero de juego si lo deseas.

– Juegos de mesa: juegos de cartas, juegos de mesa, juegos de habilidad, para edades comprendidas entre los 3 y los 99 años.

– Introducción a los juegos de rol

– Juegos gigantes

– Quidditch

– Animación a cargo de la librería Ventadorn y la tienda Guyajeux – Puesto de venta de juegos

– ¡Hilo rojo, adivinanzas y otras sorpresas!

Información: 05 55 93 99 92.

Das Festival « Si’Trouille » bietet Ihnen ein zu 100% spielerisches Wochenende

Kommen Sie und spielen Sie die besten Spiele: Hexen, Zombies, Vampire, Kreaturen, … aber nicht nur! Sie haben die Wahl! Animateure werden da sein, um Sie zu begleiten. Ob allein oder in der Gruppe, ob groß oder klein, Sie werden immer Spielpartner finden, wenn Sie möchten

– Gesellschaftsspiele: Kartenspiele, Brettspiele, Geschicklichkeitsspiele, von 3 bis 99 Jahren.

– Einführung in Rollenspiele

– Riesige Spiele

– Quidditch

– Animationen durch die Buchhandlung Ventadorn und die Boutique Guyajeux – Verkaufsstand für Spiele

– Roter Faden, Rätsel und andere Überraschungen!

Informationen: 05 55 93 99 92.

Mise à jour le 2023-09-25 par Corrèze Tourisme