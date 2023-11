Daniel Auteuil en concert Espace Vélodrome Plan-les-Ouates, 21 mars 2024, Plan-les-Ouates.

Daniel Auteuil confirme ici sa passion pour la musique avec son deuxième album Si tu as peur, n’aies pas peur (de l’amour), composé avec son complice Gaëtan Roussel (Louise Attaque). Accompagné par ses musiciens : Philippe Almosnino, Julie Gomel, Arman Méliès et Colin Russeil ; la voix si singulière de Daniel Auteuil, son élégance, se décline désormais en chansons. L’homme de scène se livre, c’est pop, c’est rock, avec des accents reggae, rumba et folk !

Né en 1950 à Alger, fils de deux artistes lyriques, Daniel Auteuil est un acteur, metteur en scène, auteur-compositeur-interprète et réalisateur français. Acteur populaire et discret, devenu une incontournable figure du cinéma français avec plus d’une centaine de films à son actif, il entre dans la comédie par le théâtre et tourne au cinéma avec Sautet, Téchiné ou encore Haneke avant de passer à la réalisation.

Daniel Auteuil avait déjà abordé la chanson dans les années 1980, avec un tube. Plus de trente ans après, il crée la surprise en 2021 en sortant son premier album en tant qu’auteur et interprète, Si vous m’aviez connu. Après avoir séduit le public avec une première tournée de plus de 50 dates, il repart sur la route avec ce nouvel album et ne souhaite qu’une chose : raconter des histoires.

Espace Vélodrome Chemin de la Mère-Voie 60, 1228 Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates 1228 +41 22 884 64 64 https://www.plan-les-ouates.ch/lieux/espace-velodrome [{« type »: « link », « value »: « https://www.saisonculturelleplo.ch/daniel-auteuil »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/espace-velodrome/

Yann Orhan