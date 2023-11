Cérémonie des Honneurs sportifs Espace Vélodrome Plan-les-Ouates Catégorie d’Évènement: Plan-les-Ouates Cérémonie des Honneurs sportifs Espace Vélodrome Plan-les-Ouates, 15 février 2024, Plan-les-Ouates. Cérémonie des Honneurs sportifs Jeudi 15 février 2024, 18h00 Espace Vélodrome Sur inscription Les catégories des Honneurs sportifs sont les suivantes : 1. Equipe Elite (sports collectifs)

2. Equipe Espoirs (sports collectifs)

3. Individuel Elite (sports individuels)

4. Individuel Espoir (sports individuels ou collectifs dans le cas d’un joueur de sport collectif qui aurait été sélectionné dans une équipe d’élite)

5. Senior (AVS)

6. Bénévole ou entraîneur de l'année

La cérémonie des Honneurs sportifs se tiendra le jeudi 15 février 2024 et sera ouverte au public sur inscription (les modalités d'inscription suivront prochainement).

Espace Vélodrome
Chemin de la Mère-Voie 62, 1228 Plan-les-Ouates
Plan-les-Ouates
1228 Genève

2024-02-15T18:00:00+01:00 – 2024-02-15T20:00:00+01:00

