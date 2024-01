La solidarité dans tous ses états ! Espace Vélodrome Plan-les-Ouates, 9 février 2024, Plan-les-Ouates.

La solidarité dans tous ses états ! 9 et 10 février 2024 Espace Vélodrome

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T17:00:00+01:00 – 2024-02-09T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T09:00:00+01:00 – 2024-02-10T17:00:00+01:00

Cette manifestation est organisée par le Service de l’action sociale et de la jeunesse en collaboration avec une trentaine d’associations et d’ONG. Elle est gratuite et ouverte à tous.

Voici le déroulé de la manifestation :

Vendredi 9 février

17h : ouverture de l’exposition avec les stands associatifs, la présentation des projets subventionnés par la Commune, des animations pour enfants, de la cuisine du monde, ainsi que de la vente d’artisanat et une buvette.

18h30 : mot de bienvenue de Xavier Magnin, Conseiller administratif en charge de la solidarité internationale

Suivi d’une table ronde : « Projets solidaires : quelles solutions face à l’urgence climatique ? »

Avec les intervenants suivants :

Catherine Schümperli Younossian, Secrétaire générale, Fédération genevoise de coopération

Anne Simon, Secrétaire générale, Secodev

Sandra Ernesto, Chargée de projet, emp’ACT

Bertrand Favre, Responsable du service environnement et espaces verts, Commune de Plan-les-Ouates

20h : Vernissage de la manifestation et apéritif offert

21h : Spectacle multidisciplinaire autour de la voix – avec les Chants de la Terre, Cie Nebula, les habitants et les associations de la Commune de Plan-les-Ouates

Samedi 10 février

De 9h à 12h : Atelier participatif avec l’élaboration de la fresque du climat : Une matinée pour réfléchir aux causes et conséquences du changement climatique.

Gratuit, sur inscription (022 884 69 60 ou social@plan-les-ouates.ch) ou dans la limite des places disponibles, petit déjeuner offert. Tout public, dès 9 ans.

Dès 12h : Accès libre à l’exposition avec les stands associatifs, la présentation des projets subventionnés par la Commune, des animations pour enfants, de la cuisine du monde, ainsi que de la vente d’artisanat et une buvette.

De 14h à 16h : Rallye de la solidarité à destination des familles.

Organisé en collaboration avec le Jardin d’Aventures de Plan-les-Ouates le JAPLO. Gratuit avec goûter offert aux participants à l’issue du rallye

16h30 : Verrée de clôture

17h : Fin de la manifestation

Avec la participation des associations et ONG suivantes :

ADED, Association genevoise de soutien à Action de Carême, ADAP, AYA, Biovision, CASDEPE, CETIM, CODAP, Ecohumanita, emp’ACT, Everybody needs water, FH Suisse, Fédération genevoise de coopération (FGC), Graine de Baobab, Helina Brésil, Helpcode, IRHA, Kuu Tinaa, Lectures partagées, Le locados, Mercy Hands Europe, Association Palmier, Association Roger Riou, Association Sângeorgiu, Solidarités Suisse Guinée, SOS Méditerranée, Voix Libres, Y30

Espace Vélodrome Chemin de la Mère-Voie 62, 1228 Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates 1228 Genève

