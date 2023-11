Nils, le merveilleux voyage Espace Vélodrome Plan-les-Ouates, 3 février 2024, Plan-les-Ouates.

Nils, le merveilleux voyage 3 et 4 février 2024 Espace Vélodrome CHF 10.-

Dès 5 ans : merci de respecter l’âge indiqué !

Nils est un jeune garçon bon à rien, qui passe son temps à faire des farces et n’aime rien tant que persécuter les animaux. Jusqu’au jour où un tomte (lutin des demeures suédoises) lui jette un sort pour se venger d’un mauvais tour. Nils devient minuscule et découvre qu’il peut communiquer avec les animaux. Au même moment, Martin, l’un des jars de la ferme, voit passer des oies sauvages et décide de les accompagner dans leur migration. En essayant de le rattraper, Nils s’envole avec lui…

Le Merveilleux Voyage de Nils investit les univers que la compagnie Pied de Biche aime développer comme le voyage initiatique, les métamorphoses, la relation humain-animal et bien sûr le souffle vital de l’aventure. Du côté créatif, cette histoire offre une fantastique richesse théâtrale : changements d’échelles, rebondissements narratifs, inventions scénographiques pour traduire le mouvement et le voyage, le vol des oies, la hauteur ou la rencontre avec les animaux.

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Par respect pour les enfants, les artistes et les autres spectateurs, nous nous gardons le droit de refuser l’entrée aux enfants n’ayant pas l’âge indiqué et aux retardataires, sans remboursement ni échange.

Espace Vélodrome Chemin de la Mère-Voie 60, 1228 Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates 1228 +41 22 884 64 64 https://www.plan-les-ouates.ch/lieux/espace-velodrome https://www.saisonculturelleplo.ch/nils-le-merveilleux-voyage http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/espace-velodrome/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-03T16:00:00+01:00 – 2024-02-03T16:55:00+01:00

2024-02-04T16:00:00+01:00 – 2024-02-04T16:55:00+01:00

Ph. Pache