Cyrano Espace Vélodrome Plan-les-Ouates, 19 janvier 2024

Cyrano 19 – 28 janvier 2024

Classique incontournable de la littérature française, Cyrano de Bergerac émerveille encore et toujours par son sens du verbe et ses romances impossibles. Alors que deux tourtereaux cherchent à s’aimer et que Cyrano souffre en silence, ce dernier décide de prêter sa plume à celui pour qui les mots doux ne viennent pas aisément. Qu’adviendra-t-il de ce triangle amoureux dont tous ignorent les vrais sentiments des uns et des autres ?

Pour s’attaquer à ce monument, la Frei Körper Kompanie décide de s’écarter légèrement du droit-chemin. L’histoire est raccourcie, concentrée et transposée dans les années 1920. Une musique originale, composée par Olivier Kessi, sur des parties narratives écrites par Bastien Blanchard, est ajoutée. La compagnie souhaite dépoussiérer le mythe tout en conservant l’âme de l’oeuvre d’Edmond Rostand.

2024-01-19T20:00:00+01:00 – 2024-01-19T21:40:00+01:00

2024-01-28T17:00:00+01:00 – 2024-01-28T18:40:00+01:00

