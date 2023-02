Projection / débat + concert Vanessee Vulcane Espace Vasarely / Antony / 92, 10 mars 2023, Antony.

Projection / débat + concert Vanessee Vulcane Vendredi 10 mars, 19h30 Espace Vasarely / Antony / 92

Entrée libre sur réservation

CONCERT PREMIÈRE PARTIE : VANESSEE VULCANE

Trois timbres de voix et des compositions originales. Le trio Vanessee Vulcane nous invite dans son univers envoûtant avec ses mélodies sobres et habitées, son chant nu et ses sonorités acoustiques. Puisant dans la tradition folk anglaise, Vanessee Vulcane nous partage une musique intime et communicative, comme une confidence oscillant entre murmure et cri du coeur.

FILM DOCUMENTAIRE SISTERS WITH TRANSISTORS

Le film documentaire réalisé par la cinéaste Lisa Rovner est une ode à ces pionnières méconnues de la musique électronique, qui se sont saisies du pouvoir libérateur des nouvelles technologies du XXe siècle pour contribuer à façonner notre façon de produire et d’écouter la musique aujourd’hui. Avec sensibilités, les images d’archives donnent la parole à ces héroïnes du son que l’histoire a oublié. (Royaume-Uni, 2021, Anna Lena Films, Durée : 86 min).

SOIRÉE-DÉBAT

RIF La projection sera suivie d’un temps d’échange animé par Marie Ponthieux, représentante du réseau des musiques actuelles en Ile-de-France. Son but est de fédérer et développer toutes initiatives d’intérêt général pour oeuvrer au développement équitable et solidaire du champ des musiques actuelles et plus généralement au renforcement de la diversité artistique et culturelle. Marie Ponthieux, accompagne et sensibilise aux pratiques responsables et éthiques, notamment en matière d’égalité des genres.

Espace Vasarely / Antony / 92 Pl. des Anciens Combattants d’Afrique du Nord antony Antony 92160 Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T18:30:00+00:00 – 2023-03-10T22:00:00+00:00