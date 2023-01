Scène ouverte avec Poluxies / Frelons Urticants / Angebar / Serious Stuff Espace Vasarely / Antony / 92 Antony Catégories d’Évènement: Antony

Scène ouverte avec Poluxies / Frelons Urticants / Angebar / Serious Stuff
Mardi 3 janvier, 20h00
Espace Vasarely / Antony / 92

Entrée libre

Espace Vasarely / Antony / 92
Pl. des Anciens Combattants d'Afrique du Nord
antony
Antony 92160
Hauts-de-Seine
Île-de-France

Au programme:

Poluxies / Frelons Urticants / Angebar / Serious Stuff Pour participer au prochaines scènes ouvertes, il suffit d’écrire à yohann.chelim@ville-antony.fr ou cedric.lize@ville-antony.fr.

Tous les styles sont acceptés.

