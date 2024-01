Atelier d’écriture Espace Vasarely Antony, vendredi 8 mars 2024.

Atelier d’écriture Une bulle créative pour écrire ses paroles de chansons. Une rencontre ouverte à toutes et tous, pour des échanges bienveillants et positifs. Priorité d’inscription aux musiciennes et aux parolières ;) Vendredi 8 mars, 18h45 Espace Vasarely Entrée libre, contribution à l’apéritif bienvenue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-08T18:45:00+01:00 – 2024-03-08T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-08T18:45:00+01:00 – 2024-03-08T22:00:00+01:00

Un atelier d’écriture pour paroles de chansons

Des paroles qui touchent, des paroles qui frappent, des paroles qui rêvent. Des paroles qui nous ressemblent et auquel d’autres peuvent s’identifier.

Les studios Vasarely vous proposent une bulle créative, guidée par une chanteuse, compositrice et parolière, afin de créer des textes que vous souhaitez mettre en musique. Quel que soit votre niveau d’expérience, tous les styles sont bienvenus et respectés. Ce qui importe c’est votre style, votre couleur personnelle. Dans cet atelier, attendez-vous à un peu de théorie, de la pratique et du partage !

A l’issue des 3h d’atelier, le moment se prolongera un peu autour d’un apéro participatif. Toutes les contributions, y compris les spécialités faites maison, sont les bienvenues !

Atelier animé par Claire Borsoni chanteuse, compositrice, parolière, claviériste, comédienne et coach scénique. Elle a également travaillé au Samusocial de Paris au 115, numéro d’urgence pour les personnes sans-abris, et continue de jouer dans les accueils de jour et de nuit pour les personnes y étant hébergées.

Aujourd’hui, la majorité de ses textes sont engagés et empreint d’une sensibilité à fleur de peau. Pour s’épanouir musicalement, elle a créé son groupe « Ektore », vaisseau des histoires sociales qu’elle a envie de raconter. Par ailleurs, elle coache des groupes amateurs ou semi-pro avec l’entreprise JamSpace et anime des ateliers d’écriture de poèmes en musique pour femmes sans-abris en partenariat avec le Samusocial de Paris.

Espace Vasarely antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 40 96 68 59 https://www.ville-antony.fr/studios [{« type »: « email », « value »: « studiosvasarely@ville-antony.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 50 77 18 70 »}]

atelier écriture