Boeuf des studios Vasarely Espace Vasarely Antony, vendredi 9 février 2024.

Boeuf des studios Vasarely Jam participative sur des titres populaires rock, pop et soul Vendredi 9 février, 20h00 Espace Vasarely Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T20:00:00+01:00 – 2024-02-09T23:30:00+01:00

Fin : 2024-02-09T20:00:00+01:00 – 2024-02-09T23:30:00+01:00

Premier bœuf de l’année 2024 animé par le groupe Imparfait, une occasion pour toutes et tous de monter sur scène et réinterpréter tes incontournables de la musique avec des inconnus ! Il faut se renseigner auprès des studios Vasarely environ 2 semaines avant la date pour la connaître la setlist prévue. Pour les musiciens et les musiciennes, c’est une occasion de faire des rencontres et de jouer en toute décontraction.

Espace Vasarely antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 40 96 68 59 https://www.ville-antony.fr/studios

boeuf jam

Ville d’Antony