Arts at home Espace Van Gogh Arles, samedi 17 février 2024.

Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17

fin : 2024-02-18

Arts At Home propose des manifestations artistiques dans les habitations des Arlésiens et Arlésiennes et dans les commerces de la ville.

L’objectif est de faire rencontrer les artistes et le public dans des lieux intimistes comme un appartement ou un petit café afin de créer un lien privilégié. Chaque lieu (maisons, appartements, jardins ou petits commerces) accueille une proposition particulière, de ce fait une relation de confiance lie les hôtes à l’association, à l’artiste et au public.

Arts At Home est un festival pluridisciplinaire, mélangeant aussi bien de l’art vivant, de la photo, de la peinture, de la mode, de la musique, de l’art urbain etc.

Espace Van Gogh Place Félix Rey

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



