Flash Mob Espace Van Gogh Arles, 20 décembre 2023, Arles.

Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20

fin : 2023-12-20

Flash Mob à l’Espace Van Gogh.

Flash Mob à l’Espace Van Gogh

Prêt(e)s à danser ? Rejoignez Yacine On Da Floor II pour un flash mob à l’espace Van Gogh le 20 décembre 2023 ! (Ouvert à tous).



Deux dates de répétitions :

-Les mercredis 6 et 13 décembre

-À 18h30

-Salle des fêtes



Informations et contact : 07-78-14-41-57

.

Espace Van Gogh Place Félix Rey 13200 Arles

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-07 par Office de Tourisme d’Arles