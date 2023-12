Marché de Noël des jumelages Espace Van Gogh, Arles Arles, 9 décembre 2023 09:00, Arles.

Marché de Noël des jumelages 9 et 10 décembre Espace Van Gogh, Arles

Stands des villes jumelées et leurs spécialités venues des différents pays : Etats-Unis, Angleterre, Allemagne, Belgique, Italie, Russie, Espagne et Grèce, Mauritanie…

Petite restauration sur place, animations pour les enfants, animations musicales…

Samedi 9 décembre à 15h : récital de la chorale Koupalinka et visite du Père-Noël

Espace Van Gogh, Arles Place Félix Rey, Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:00:00+01:00